Gina Lollobrigida, all'asta tutti i suoi cimeli per saldare i debiti: dall'orologio che le regalò Fidel Castro alla statua di se stessa

Il 28 e 29 maggio si terrà a Genova un'asta di 410 pezzi che un tempo appartenevano a Gina Lollobrigida, aprendo una finestra sul suo mondo ma soprattutto uno spaccato di come fosse la vita di una diva degli anni '50.

Gina Lollobrigida, la sua vita all'asta

Una collezione sorprendente quella appartenuta all'attrice scomparsa nel gennaio 2023 a 95 anni e della quale parla il Corriere della Sera.

Tra gli oggetti figurano arredi, gioielli e opere d'arte, come un monumentale monetiere siciliano, spade di duello cinematografiche, sgabelli Dinastia Qing, sculture tibetane, icone russe, vedute settecentesche e quadri fiamminghi. Spiccano un secchiello per il ghiaccio di Cartier e uno chandelier di notevoli dimensioni, insieme a una scultura realizzata da Giacomo Manzù, che raffigura la stessa Lollobrigida.

I cimeli

L'asta include anche l'orologio Seiko regalato da Fidel Castro, e la macchina fotografica usata da Lollobrigida durante i suoi viaggi come fotoreporter, oltre alla stella della Walk of Fame e due Nastri d'Argento. Anche i gioielli che la diva ha tenuto fino alla fine saranno battuti, seguiti da quelli già venduti per quasi cinque milioni di dollari da Sotheby’s. «Esistono due tipi di cataloghi: quelli che raccontano una storia e quelli che raccontano La Storia», afferma Guido Wannenes, AD della casa d'aste, sottolineando l'unicità e il valore inestimabile dei lotti.

I debiti

L'asta è organizzata per saldare i debiti lasciati dalla diva, scomparsa due anni fa tra controversie legali che coinvolgono il suo factotum Andrea Piazzolla e il figlio Milko Skofic. L'evento, oltre a rappresentare un'occasione unica per gli appassionati e i collezionisti, è un tributo alla figura di una donna che, iniziando come scultrice all'Accademia di Belle Arti nel dopoguerra, è diventata un'icona mondiale del cinema e dell'arte.