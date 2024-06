Elisabetta Franchi tradita dal compagno Alan Scarpellini: «Si è innamorato di un'altra donna. Ma non me lo voleva dire, l'ho fatto io». L'"annuncio" su Instagram

Dopo settimane di domande Elisabetta Franchi risponde alle fan. La sua storia con Alan Scarpellini sarebbe finita. È stata la stilista stessa a rompere il silenzio rispondendo agli utenti che le chiedevano da tempo che fine avesse fatto il compagno, che non si vedeva più sui social assieme a lei.

«Si è innamorato di un'altra donna …. Peccato non me lo volesse dire , ma l’ho fatto io per lui . Buona vita», risposta epica che lascia poco spazio ai frantendimenti. Un commento che ha scatenato una reazione social a catena e lei non si tira indietro e aggiunge: «Non era mio marito per fortuna, ho fatto un bellissimo bambino con lui, il nostro Leone, ma lui è fuori. Chi non rispetta non merita, ogni donna dovrebbe capirlo». Insomma è chiaro: è finita tra Elisabetta Franchi e Alan Scarpellini dopo 15 anni insieme e un figlio. Lui quando si sono conosciuti era già padre di Martina, lei di Ginevra. Insieme hanno vissuto anni felici (almeno così sembrava sui social) come una perfetta "famiglia allargata".

Nessuna comunicazione ufficiale nel frattempo è arrivata ma come scrive Elisabetta: «Ognuno è padrone della propria vita». E su Instagram gli applausi sono solo per la stilista.