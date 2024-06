Serena Doe, spunta la chat Telegram con omofobia, body shaming e sessismo: cosa è successo (e la rivincita di Fedez). Le denunce social

Omofobia, bodyshaming, sessismo, dossieraggio sulla vita privata di influencer, attivisti, scrittori e personaggi pubblici. Questo il contenuto di un gruppo privato creato su Telegram da Serena Mazzini, social media strategist e content editor. Con oltre 100mila followers su Instagram, Serenadoe - questo il suo nome sui social - è molto conosciuta online, complice anche l'amicizia e il rapporto lavorativo con la giornalista Selvaggia Lucarelli, con la quale cura anche il podcast daily “Il Sottosopra”.

La denuncia delle vittime

Arrivano dai social, soprattutto Instagram e X, le denunce dell'ennesimo scandalo legato a violazione della privacy, chat omofobe e bodyshaming.

Protagonisti della vicenda, settanta utenti di Telegram, che sulla chat di un gruppo privato hanno diffuso foto e fatto commenti su moltissimi personaggi, attivisti, influencere e scrittori più o meno noti online. Tra questi, anche Serenadoe, finita nelle ultime ore al centro di una shitstorm. A raccontare la vicenda sono state direttamente le vittime, che dopo aver scoperto di essere coinvolte nella vicenda hanno denunciato sui social l'accaduto. La prima a farlo è stata la scrittrice Valeria Fonte, che ha scelto Instagram per la sua testimonianza: «Ieri pomeriggio vengo a scoprire che Serena Mazzini, che oggi annuncia la cancellazione del suo profilo, ha fatto parte di un gruppo Telegram (fondato dai suoi adepti) in cui ha condiviso senza consenso mie chat private, mie foto per amici stretti, tra cui una foto afters3x, con annessi commenti misogini. Un gruppo con 70 persone. 70 persone che mi hanno vista semi-nuda senza che io abbia avuto scelta. 70 persone che hanno letto mie chat private. Sapete che mi ricorda? I fantomatici gruppi Telegram degli incel. Che bello, quando chi si occupa di sharenting, di privacy, di lato oscuro dei social, diventa lei stessa il lato oscuro dei social». Nel gruppo incriminato, però, non ci sarebbero solamente commenti su Valeria Fonte. È la stessa scrittrice a rivelarlo: «Vi piacerebbe sapere che l'ha fatto solo con me, vero? Eh. Invece è un vizio; lo ha fatto con tutte le persone del giro femminista che mi stanno intorno. Facciamo che evito la lista dei nominativi».

A Valeria Fonte si è poi aggiunta anche Carlotta Vagnoli, scrittrice e attivista seguitissima sui social, anche lei coinvolta nella chat di Telegram: «Sono stata avvisata di essere stata presa di mira, insieme a tante altre persone, da un gruppo privato di 70 persone creato da Serena Mazzini, con cui non ho mai parlato in vita mia. Nel gruppo c'erano mie storie verdi, informazioni private, deliri sulla mia vita sessuale, personale, sul mio lavoro, attacchi d'odio feroci. Commenti violenti, misogini, transfobici, commenti sui corpi, sulla vita sessuale delle persone, sul loro privato, sul presunto loro privato. Un gruppo chiamato Animaletti contro la censura in cui il branco si cibava di materiale ottenuto in modo non consensuale e perfino chat e messaggi privati di alcune persone [..] Bizzarro modo di agire per chi lavora sulla tutela della privacy. Bizzarro modo di agire da parte di un gruppo pieno di persone che si sono più volte definite transfemministe. Fosse l'ultima cosa che faccio, farò venire fuori quei 70 nomi uno per uno».

Fonte, Vagnoli e non solo. Con il passare delle ore stanno infatti aumentando sui social le denunce delle vittime. Tra queste, anche la ricercatrice e scrittrice Silvia Semenzin, l'autrice e divulgatrice politica Flavia Carlini, la creator Alice Pomiato e il fotografo Giuseppe Flavio Pagano.

Il silenzio di Selvaggia Lucarelli

Ma se sui social non fanno che aumentare le testimonianze e le denunce, a crescere è anche l'attesa di quelli che si aspettano una risposta da parte di Selvaggia Lucarelli, amica e collega di Serenadoe. Da tempo legate professionalmente, le due hanno recentemente lavorato insieme al libro "Il vaso di Pandoro", coronamento di una battaglia durata anni contro Chiara Ferragni e Fedez.

perché selvaggia lucarelli non parla di quello che ha combinato la sua collega serenadoe ??? — GrazieAr || Una persona cattiva (@GrazieAr) June 3, 2024

Dopo l'ultimo scandalo, però, ora gli utenti si aspettano una presa di distanza da parte della giornalista.

La reazione di Fedez

A commentare la vicenda (sebbene non esplicitamente) anche Fedez. Da anni "in guerra" contro Serenadoe e Selvaggia Lucarelli, il cantante sembra aver ottenuto una piccola "rivincita" contro coloro che lo avevano sempre attaccato. Con una storia su Instagram, l'ormai ex marito di Chiara Ferragni ha condiviso una sua canzone del 2011, "Ti vorrei dire". «Sono in riva al fiume ad aspettare perché prima o poi lì vedrò il tuo cadavere passare. E le parole scivolano come sul vetro. Il male è come un boomerang, prima o poi ti ritorna indietro», ha scritto il rapper, pubblicando anche l'emoticon di una clessidra e di un topo.