«Finalmente Accento Edizioni ha il suo quartier generale», esordisce così Alessandro Cattelan sul suo profilo ufficiale Instagram, annunciando l’apertura della nuova sede della sua casa editrice. Si trova a Milano, vicino la sede di Rcs MediaGroup e per raggiungerla basta prendere la linea metro M2 e scendere alla fermata Crescenzago.

«Sarà un luogo di incontro tra i lettori, gli autori e noi del team, uno spazio per chiacchierate con scrittori (anche di altre case editrici) e consigli di nuove letture! Non vedo l’ora di mostrarvi di più», ha continuato il conduttore. Una sbirciatina però si può già dare, grazie ad alcune foto che accompagnano il post. Spazi ampi e moderni, intimi ma che allo stesso tempo invitano non solo alla lettura, ma anche al dialogo tra appassionati grazie a poltrone e divani strategicamente posizionati.

Cattelan continua ringraziando i ragazzi di EvaStomperStudio che «con pazienza hanno sopperito con il loro gusto eccezionale alla totale assenza del mio impedendomi di trasformare tutto in una specie di parco giochi per bambini cresciuti» e il team di Flou «per l’eleganza e la comodità dei divani».

La proposta editoriale di Accento Edizioni

Nata nel 2022, Accento Edizioni è una casa editrice indipendente fondata da Alessandro Cattelan e diretta da Matteo B. Bianchi, già curatore della rivista “Tina” e suo storico collaboratore. Tra gli obiettivi c’è quello di portare alla luce voci nuove e originali da inserire nella narrativa contemporanea e di riportare tra gli scaffali delle librerie volumi da tempo scomparsi.

La proposta editoriale di Accento Edizioni si articola in tre collane: Accento Acuto è quella dedicata agli esordienti animati dal forte spirito di voler debuttare nel mondo della letteratura; Accento Grave si occupa di riscoprire e recuperare libri dimenticati, oltre che portare finalmente in Italia libri mai tradotti prima e che invece meritano di arrivare; Dieresi invece riunisce saggi dallo spirito anticonvenzionale, narrativo e pop.

Dove vedere Alessandro Cattelan

Sembra quindi procedere più che bene l’avventura nel mondo dei libri di Alessandro Cattelan, mentre invece quella televisiva si concluderà questa sera, almeno per il momento. L’appuntamento è questa sera su Rai2 con la terza e l’ultima puntata di “Da vicino nessuno è normale”. Tra gli ospiti in studio il pubblico ritroverà Samuele Colajanni, Francesco De Carlo, Francesco Fanucchi, Giorgia Fumo e Matto Varini. Solo per questa sera invece Cattelan accoglierà il calciatore Nicolò Zaniolo e la conduttrice volto di Dazn Diletta Leotta. La puntata proseguirà in musica con Arisa, Diodato e Paola & Chiara.