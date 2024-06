Marco Bucci, Il sindaco di Genova, è stato ricoverato e operato d'urgenza. In una nota l'ospedale Galliera comunica che Bucci «è stato sottoposto a intervento chirurgico e l'intervento ha avuto esito positivo». Il sindaco è stato operato per una «metastasi linfonodale da neoplasia cutanea», fa sapere in una nota l'ente ospedaliero.

