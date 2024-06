Anna Kalinskaya, la dedica per Sinner sui social: amore e tennis nella “City of Love” durante il Roland Garros

La tennista russa Anna Kalinskaya ha recentemente utilizzato il suo profilo Instagram per inviare un messaggio affettuoso al suo fidanzato, Jannik Sinner. La foto della Tour Eiffel, accompagnata dalla didascalia “City of love”, è stata una palese dichiarazione del loro amore. Entrambi si trovano a Parigi per il Roland Garros: Sinner ha sconfitto Corentin Moutet domenica 2 giugno e affronterà Grigor Dimitrov martedì, mentre la tennista russa è stata eliminata al secondo turno. La relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya è stata oggetto di speculazioni per un po' di tempo, ma solo recentemente è stata confermata pubblicamente.

La love story tra Jannik e Anna

«Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata.

Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato. Di più non dico», ha dichiarato il campione altoatesino durante una conferenza stampa il 27 maggio. Con questa dichiarazione Sinner non solo ha annunciato la nascita di una nuova love story, ma ha anche ufficializzato la rottura con l'ex Maria Braccini. La presenza di Anna sugli spalti durante i match di Jannik Sinner al Roland Garros non è passata inosservata. È stata vista tra il pubblico durante il match del secondo turno contro Richard Gasquet, dove ha tifato per il suo fidanzato. Tuttavia, non tutti sui social hanno accolto positivamente la sua presenza.

Anna Kalinskaya, chi è

Anna Kalinskaya, nata a Mosca il 2 dicembre 1998, ha tre anni in più di Jannik. Nel corso della sua carriera, ha vinto sette titoli in singolare e nove titoli nel doppio nel circuito ITF, ma anche a un titolo WTA nel doppio. Attualmente è la numero 24 nel ranking. Oltre al tennis, Anna è appassionata di basket e ama trascorrere il suo tempo libero con i suoi due cani. In passato, è stata anche la compagna del tennista Nick Kyrgios.

Una coppia molto riservata

La coppia sembra essere molto riservata riguardo alla loro vita privata, ma il loro amore è evidente per chi li osserva. La dolce dedica di Anna su Instagram è solo l'ultimo esempio di come i due stiano vivendo questo momento insieme, supportandosi a vicenda sia dentro che fuori dal campo. Con il Roland Garros in pieno svolgimento, i fan di Sinner continueranno a tifare per lui, sperando di vederlo avanzare sempre di più nel torneo.