Iovino, il personal trainer non querelerà Fedez

(LaPresse) Accordo fra Fedez e Cristiano Iovino: il personal trainer rinuncerà a presentare querela di parte nei confronti del rapper in relazione al presunto pestaggio avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile in via Traiano, a Milano. L’anticipazione, comparsa sul dito di Fabrizio Corona, è stata confermata da fonti legali. Il cantante Federico Leonardo Lucia avrebbe raggiunto un accordo economico con il 37enne romano, aggredito da un branco di 8-9 persone mentre rincasava in piena notte dopo una lite nella discoteca The Club. L’intesa dovrebbe far cadere le accuse di lesioni e percosse, perseguibili solo a querela di parte, su cui indaga la Procura di Milano. Resterebbe in piedi invece l’accusa di rissa.