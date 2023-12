Gigi D'Agostino e la malattia, torna sui social dopo un anno: «Ora va molto meglio»

Gigi D'Agostino è tornato sui social dopo un anno di silenzi. L'ultimo post era datato novembre 2022, mentre nel dicembre 2021 aveva annunciato la sua malattia: «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo». Nel giorno dell'Immacolata il noto deejay è riapparso sui suoi profili con un selfie che ha subito emozionato i suoi fan, che in centinaia sono accorsi sotto al post per informarsi sulle sue condizioni.

Gigi D'Agostino rassicura i fan: «Sto molto meglio»

Nel corso di questi anni il suo pubblico è sempre rimasto molto legato all'artista, organizzando anche flash mob ed eventi in suo supporto.

Oggi la notizia più bella l'ha data direttamente lui: «Va molto meglio, grazie», ha scritto rispondendo a Dj Ralf tra i commenti del selfie in bianco e nero postato su Instagram. Un primo piano accompagnato da un semplice: «Buonasera», sufficiente per riunire tutti i suoi fan. «Che bello vederti, spero tu stia bene», il tenore dei messaggi. E ancora: «Si può considerare un regalo di Natale anticipato».

La malattia

A dicembre 2021, Gigi D'Agostino ha fatto sapere della sua battaglia contro un brutto male: «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore. Tanto amore. Gigi». Poi il messaggio a gennaio 2022: «Spero che questo nuovo anno mi doni un po' di pace e di forza. Un abbraccio di cose belle a tutti voi. Grazie per i vostri pensieri». Un anno fa l'ultimo post, un sorriso che aveva dato speranza ai fan. Che ora non vedono l'ora di riabbracciarlo.