Gigi D'Agostino, la gravissima malattia: «Dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma»

Come un fulmine a ciel sereno, Gigi D'Agostino ha annunciato sui social di essere affetto da una grave malattia. Il dj e producer, pur non specificando di quale patologia si tratti, su Facebook e Instagram ha raccontato senza filtri tutta la sua sofferenza: «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace».

Gigi D'Agostino, l'annuncio choc: «Sono gravemente malato»

Gigi D'Agostino prosegue: «La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare... spero di trovare un pochino di sollievo». L'artista, simbolo della musica dance anni '90 e 2000, ha voluto ringraziare i suoi fan per l'affetto dimostratogli in questo momento così difficile: «Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi... Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore».

L'abbraccio dei social ha immediatamente travolto il post di "Gigi Dag", con numerosissimi commenti e condivisioni. Tanti anche i messaggi da parte dei fan vip del dj, a testimonianza della trasversalità e dell'estrema popolarità della sua musica. Fra i numerosi commenti spicca quello della conduttrice Andrea Delogu che scrive: «Maestro, sempre con te».

Chi è Gigi D'Agostino

Gigi D'Agostino, all'anagrafe Luigino Celestino Di Agostino, nasce a Torino il 17 dicembre 1967, ed è uno dei disc jockey e produttori discografici più importanti e conosciuti del panorama musicale italiano. Considerato uno dei maestri della musica dance in Italia, fra le sue canzoni più importanti ci sono alcune hit mondiali come "L'amour toujours", "The Riddle" e "Bla bla bla".