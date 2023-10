Gerry Scotti, frecciatina al veleno a Fazio e agli ascolti di Che Tempo Che Fa? «Risultato sorprendente di Caduta Libera. E su una sola rete»

Manca solo Ballando con le Stelle e poi il palinsesto autunnale è in rete. Intanto si contano i dati d'ascolto con un boom registrato da Fabio Fazio per la prima puntata di Che Tempo Che Fa che passa su Nove. A lanciare una frecciata al conduttore è ora Gerry Scotti timoniere del suo Caduta Libera che nella stessa sera del debutto di CTCF era in onda con i migliori concorrenti del suo show su Canale 5.

Gerry Scotti al veleno sugli ascolti di Che Tempo Che Fa

Domenica sera, infatti, Canale 5 ha mandato in onda Caduta Libera – I Migliori, uno speciale del quiz di Gerry Scotti con tutti i campioni. La puntata è stata vista da 1.622.000 telespettatori pari all’11,5% di share. Nella stessa sera è tornato anche Fabio Fazio col suo Che Tempo Che Fa.

Dati gonfiati?

Per il debutto su Nove di Fazio e della Littizzetto il gruppo Warner Bros Discovery ha deciso di mandare in simulcast su tutti i suoi canali, pure su Real Time, CTCF ottenendo per questo degli ascolti un po’ gonfiati. E a questo si “appella” zio Gerry.

Il post

Edmundo Conti, tv content supervisor del gruppo Endemol Shine Italy, ha condiviso il risultato di Caduta Libera – I Migliori su Instagram scrivendo: «Un risultato sorprendente per il nostro Caduta Libera I Migliori: il secondo programma più visto della serata nella serata più competitiva della settimana! Evviva!».