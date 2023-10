Fabio Fazio, ascolti record per Che Tempo Che fa. E lui ringrazia: «La strada è lunga ma entusiasmante»

«Buonasera siamo sempre di noi», ha esordito Fabio Fazio al timone del nuovo Che Tempo Che fa sul Nove. Che poi nuovo non lo è per niente. Cambia la rete, ma non il programma. E per il debutto più atteso di questa domenica, Fazio, che dopo quarant’anni di Rai ha salutato definitivamente la tv pubblica, si ritrova a condurre lo stesso identico programma. Formula identica, stessi interpreti, medesima impostazione. Risultato? La prima puntata della ventunesima edizione di "Che Tempo Che Fa" ha ottenuto sul Nove una media di 2.100.000 spettatori con il 10,47% di share. Un record assoluto.

I ringraziamenti di Fazio

«La strada è lunga ma la partenza è stata entusiasmante», ha commentato il conduttore - Sono molto felice e desidero ringraziare il Pubblico che ci è stato vicino per l'affetto che ci ha dimostrato. Grazie a tutta la squadra di Warner Bros Discovery per questa nuova avventura». «Una partenza eccellente - ha aggiuto lessandro Araimo, General Manager Italy & Iberia di Warner Bros - sappiamo che la distanza è quella di una maratona e non di uno sprint, ma non potremmo essere più soddisfatti di un consenso così ampio».

Il programma

Forte del vecchio bagaglio di quasi 5mila ospiti in oltre 1.300 puntate, "Che tempo che fa" targata Nove è ripartito alla grande (al fianco di Fazio, dietro le quinte, c’è la bravissima Monica Tellini, responsabile casting e ospiti internazionali) con la politica internazionale insieme ai giornalisti Giovanni Floris, Fiorenza Sarzanini e Massimo Giannini, con in collegamento da Londra Gianluca Mezzogiorno, esperto di Medio Oriente per la Cnn.

Gli ospiti

Come in Rai, Fazio porta sulla Nove ospiti di pregio: la senatrice Liliana Segre.

Poi è stata la volta della leggenda del calcio e uomo simbolo dell’Ucraina (da poco nominato consulente del presidente Zelensky) Shevchenko, del virologo Roberto Burioni e della nuova ospite fissa, la mitica Ornella Vanoni. Non è mancato lo spazio musicale con Stash e i The Kolors, trionfatori dell’estate musicale con la hit "Italodisco". Tra i momenti più attesi, c’era come sempre l’arrivo della “mina vagante” Luciana Littizzetto, che ha regalato il suo monologo sull’attualità e un immancabile battibecco con Fazio. L’impostazione della scaletta di "Che tempo che fa" è rimasta la stessa, ma con una novità.

Il dietro le quinte

La diretta è scattata alle 19.30, mezz’ora prima rispetto a Raitre, con il nuovo spazio "Che tempo che farà", un inedito backstage guidato da Nino Frassica e Fabio Fazio che hanno coinvolto il cast, gli ospiti e il pubblico del programma: "Che differenza c'è tra Che tempo che fa su Nove e quello su Raitre? Sei", scherzava Frassica con Fazio che spiegava che "questo è quello che da 21 edizioni succede prima dell'inizio della trasmissione, con il dietro le quinte in giro per i camerini a scherzare e chiacchierare con tutti". C'era pure un finto Gigi Marzullo "perché la Rai non ha permesso che venisse ospite perché ha l'esclusiva", spiegava Frassica.

Al Tavolo c’erano Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Francesco Paolantoni e la new entry di questa stagione Ubaldo Pantani, la Gialappa’s Band, Simona Ventura, il Mago Forest, Stash e Leonardo Fabbri, Medaglia d’Argento nel getto del peso ai Mondiali di atletica di Budapest. Un buon inizio, non c'è che dire.