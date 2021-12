George Michael moriva 5 anni fa: dagli Wham! ai duetti, hit ed eccessi del grande artista

Cinque anni fa. Oggi. La notizia di quelle che non vorreste sentire mai. «George Michael è morto». Proprio nel giorno di Natale. Un choc. In questi giorni poi, se accendi le radio è tutto un "Last Christmas" e mezza lacrimuccia prova a scendere. E torni indietro a quel 25 dicembre 2016, quando Michael muore per un attacco cardiaco nella sua casa di Goring-on-Thames. Le iniziali incertezze sul decesso, su cui indagava la polizia, vengono fugate solo nel marzo 2017: dall’autopsia emerge infatti che a provocare la morte del cantante siano stati problemi di cuore e steatosi epatica. Il protrarsi delle indagini ha impedito la celebrazione del funerale, svoltosi a Londra il 29 marzo 2017 in forma privata: l’artista è stato sepolto all’Highgate Cemetery, nel nord della capitale, accanto alla tomba della madre. Un artista talentuoso che viveva di eccessi, spesso al limite, ma che ha fatto parte della storia del pop. Tra hit, duetti, collaborazioni prestigiose e impegno sociale. Tra i suoi pezzi storici ricordiamo almeno Faith, Careless Whisper, Don't let the sun go down on me, Club tropicana, I want your sex.

APPROFONDIMENTI L'INEDITO È uscita "Fantasy", la prima canzone postuma di... MITO DEL POP George Michael, il suo osteopata: «Sapeva di stare per... LA MEMORIA Geri Halliwell dedica una canzone all'amico George Michael CASO CHIUSO George Michael, il medico legale: "E' morto per cause... IL MISTERO George Michael, il mistero dell'ultimo viaggio a Vienna IL RACCONTO George Michael, il compagno Fadi Fawaz: «L'ho trovato... SPETTACOLI Addio a George Michael, storico leader degli Wham L'ULTIMO NATALE George Michael, morto l'ex cantante degli Wham!: aveva 53...

Boy George annuncia un film sulla sua vita. «E potrebbe comparire Keanu Reeves»

Nato a Londra il 25 giugno del 1963, George Michael aveva cominciato a farsi conoscere nel mondo della musica nel 1981, a 18 anni, con i primi 45 giri pubblicati con gli Wham!, il duo da lui composto insieme al chitarrista Andrew Ridgeley. La carriera degli Wham! terminò nel 1986, su iniziativa dello stesso George, che da quel momento intraprese una fortunata carriera come solista vendendo oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo e diventando uno dei cantanti britannici di maggiore successo oltre i confini della madrepatria.

La carriera solista di Georgios Kyriacos Panayiotou, questo il suo vero nome, è durata sei volte quella del gruppo col quale è diventato famoso, ed è ricca di prestigiose collaborazioni, magistrali interpretazioni e bellissime canzoni.

George Michael, rivelazione choc del suo osteopata: «Probabilmente sapeva di stare per morire»

Nel 1984 ha preso parte al progetto Band Aid cantando la nota canzone di beneficenza Do They Know It’s Christmas? per la lotta alla carestia in Etiopia. Il singolo ha raggiunto la prima posizione nella classifica inglese nel periodo natalizio del 1984, portando proprio il doppio lato A degli Wham! Last Christmas/Everything She Wants al secondo posto. Il cantante ha donato in beneficenza a Band Aid i diritti d’autore di Last Christmas e, in seguito, ha cantato con Elton John al Live Aid, il concerto benefico tenuto da Band Aid nel 1985, l’evento musicale più importante degli anni ’80 che, in due diversi palchi, è riuscito a mettere insieme un gran numero di artisti di tutto il mondo.