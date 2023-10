XF2023, i SickTeens conquistano Morgan con la cover di "Careless Whisper" di George Michael

Sabato 21 Ottobre 2023, 10:56

Si sono giocati il tutto per tutto all’esterno di una villa elegantissima, col sole già tramontato, per convincere il proprio giudice Morgan di essere pronti per affrontare "X Factor 2023". I SickTeens sono tre giovani ragazzi di Reggio Emilia di circa 20 anni, vanno a scuola insieme sin dalle medie e condividono il sogno di vivere di musica. Nelle Home Visit – in onda giovedì 19 ottobre su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – hanno fatto indossare un abito totalmente nuovo all’immensa “Careless Whisper” di George Michael, che ha fatto guadagnare loro il biglietto per i Live Show (da giovedì 26, su Sky e NOW) in cui saranno tra i 12 protagonisti ufficiali. ‘X Factor 2023’ è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand Immagini concesse da Sky / Foto di Virginia Bettoja



LEGGI ANCHE: -- Scopri i concorrenti di X Factor 2023 squadra per squadra