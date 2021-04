Boy George annuncia un film sulla sua vita. «E potrebbe comparire Keanu Reeves»

Un biopic dedicato alla vita di Boy George sarà in produzione entro l’estate. Il progetto di Millennium Media, dal titolo “Karma Chameleon”, sarà girato a Londra e in Bulgaria. Lo stesso cantante ha rilasciato un video su Instagram annunciando il casting del film. Si parla di Danny Mays (“1917”) per il ruolo di suo padre, mentre, ha precisato, «ci sono voci secondo le quali Keanu Reeves potrebbe comparire all’improvviso».

“Karma Chameleon” racconterà la vita di Boy George, dalle sue origini nella classe operaia irlandese, al successo negli anni Ottanta con i Culture Club (Jon Moss, Roy Hay, e Mikey Craig). Il film sarà diretto da Sacha Gervasi (“Hitchcock”, “Anvil: The Story of Anvil”), e sarà prodotto da Kevin King Templeton (“Creed” I & II) e Paul Kemsley.

«Siamo euforici di poter portare in vita questa incredibile storia. Boy George e i Culture Club sono stati di ispirazione per molte persone», ha dichiarato il copresidente di Millennium Media, Jonathan Yunger. «Nello specifico, il modo di George di essere se stesso senza dover dare spiegazioni, ha aperto la strada a molti, affinché possano essere se stessi senza paura».

