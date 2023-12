“Last Christmas” degli Wham!, la hit dei record di Natale: così (39 anni dopo la sua uscita) è diventata la numero uno

La rivincita degli Wham! 39 anni dopo: il brano cult del duo è stato dichiarato il numero uno ufficiale del Natale in Gran Bretagna: si tratta di Last Christmas, 39 anni dopo la sua uscita. Il pezzo classico di George Michael e Andrew Ridgeley oggi batte “You're Christmas To Me” di Ryder e “All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey. Scritto e prodotto da George Michael, Last Christmas nel 1984 fu battuto da “Do They Know It's Christmas?”

Last Christmas record, la storia

Secondo la Official Charts Company, la hit del duo pop degli anni '80 ha ora stabilito un nuovo record. «È un grande momento, ed è un grande momento per me e per tutti coloro che sono coinvolti con gli Wham! e George Michael», ha detto Ridgeley a BBC Radio 1. «Lui (Michael) l'ha scritto pensando al numero uno, quello era l'obiettivo.

Quando gli è stato chiesto cosa serve per scrivere un numero uno di Natale, Ridgeley ha detto: «Questa è la magia, è molto difficile identificare esattamente cosa rende un numero uno così attraente. «Ciò che Yog (Michael) ha fatto con questo brano è solo ciò che rappresenta nella mente di molte persone» Ridgeley ha spiegato che è stata una "enorme delusione" per la coppia non raggiungere il primo posto nel 1984. «Se non fosse stato per Do They Know It's Christmas? di Band Aid, probabilmente sarebbe stato il numero uno», ha detto il sessantenne. «Bloccato per molti anni - ha spiegato ancora il cantante - negli ultimi anni sembra che per molte persone sia diventato parte del tessuto del Natale».

Natale, coppia odia Last Christmas degli Wham!: raccoglie 62mila dollari per comprarne diritti «e impedire che sia mai più riprodotta»

Ridgeley ha detto che la canzone è stata «concepita come il numero uno di Natale poiché Michael aveva grandi ambizioni per se stesso come cantautore», prima che la band si sciogliesse nel 1986. Michael è morto il giorno di Natale del 2016, all'età di 53 anni. Last Christmas è ora la terza canzone più grande di tutti i tempi del Regno Unito. Il pezzo è stato trasmesso in streaming 13,3 milioni di volte negli ultimi sette giorni.