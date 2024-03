Gemelle siamesi, Abby Hensel si è sposata: il video sui social è virale. «Non escludiamo la possibilità di avere figli»

Abby Hensel, una delle due gemelle siamesi più famose al mondo si è sposata. L'annuncio è arrivato tramite un video condiviso su TikTok, che ha suscitato enorme gioia fra tutti i followers delle due sorelle, felici di vedere Abby raggiungere un traguardo così importante. La loro notorietà è iniziata nel 1996 quando sono state ospiti al The Oprah Winfrey Show, che le ha fatte conoscere al grande pubblico.

Chi sono

Abby Hansel e sua sorella Brittany sono una delle poche coppie di gemelle siamesi dicefale: hanno in comune tutto il corpo, compreso gli organi interni.

Il matrimonio

Abby si è sposata con Josh Bowling, un infermiere veterano dell’esercito. Il matrimonio sarebbe avvenuto nel 2021, ma la ragazza lo ha reso noto solo qualche tempo fa tramite un video su TikTok che è diventato subito condiviso da moltissimi utenti. Le nozze sono avvenute in gran segreto, proprio per consentire agli sposi di poter vivere in serenità un momento così importante delle loro vite. L’uomo ha già una figlia da una precedente relazione, ma non è escluso che possa avere un altro bambino: l'organo riproduttivo che le due gemelle condividono, infatti, è perfettamente funzionante.