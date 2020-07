Sorelle gemelle partoriscono due figli maschi nello stesso giorno: il miracolo della vita a Napoli

Sempre insieme, nella vita che le ha volute gemelle e nel destino che le ha volute mamme nello stesso giorno. Stefania e Assunta Del Mondo, 28 anni, di Casoria, hanno dato alla luce, con parto naturale, i loro piccoli Lorenzo e Carmine a poche ore di distanza l’una dall’altra. La felicità si sa è reale solo se condivisa e mai come questa volta sembra essere vero. Le due sorelle hanno affrontato insieme decine di esperienze, gioie e dolori. Mai si aspettavano però di concepire un figlio nello stesso periodo e addirittura di partorire nello stesso giorno. Lorenzo è nato alle 23.30 del 24 luglio, Carmine alle 3.51 del 25. Immensa la gioia delle due gemelle e dei familiari. I piccoli più che come cugini cresceranno come due fratelli e come le loro mamme condivideranno insieme tutta la vita.

Il parto è avvenuto al Policlinico dell'università Vanvitelli nel reparto guidato dal prof Nicola Colacurci, direttore dell’unità di ginecologia e ostetricia dell’Università degli Studi della Campania: «Con grande entusiasmo partecipiamo alla gioia delle famiglie per la nascita dei due piccoli uniti dal destino proprio come le loro mamme. Un lieto evento più unico che raro a cui abbiamo avuto il piacere di assistere. Alla Vanvitelli siamo sempre felici di assistere le future mamme, mettere a loro diaposizione la professionalità del nostro personale e strutture all’avangurdia per assistere al meglio i loro neonati!».

