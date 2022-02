Francesco Paolantoni finisce in ospedale per alcune fratture: fan preoccupati, ecco come sta

Brutte notizie per il comico Francesco Paolantoni. L'attore napoletano ha subito un infortunio e lo ha raccontato sul proprio profilo Instagram, annunciando di essersi fratturato tibia, perone e malleolo.

In poco tempo è stato sommerso dalle dediche e dalle parole dei fan che gli hanno augurato una pronta guarigione. Attualmente Francesco Paolantoni è ospite fisso nella trasmissione di Rai 2 «Stasera tutto è possibile» presentata da Stefano De Martino. I due hanno lavorato insieme in «Che coppia noi tre», spettacolo portato in giro per l'Italia da Paolantoni, De Martino e Biagio Izzo negli scorsi mesi.