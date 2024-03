Francesca Neri e il suo nuovo amore: chi è Silvano Loia, l'uomo che le ha fatto dimenticare Claudio Amendola

Ormai Francesca Neri è andata oltre. Oltre il dolore per la malattia prima, per la separazione con Claudio Amendola poi. È andata avanti e a 60 anni si è regalato un nuovo amore. Un amore vero. «Ora sto molto bene, mi sento rinata e finalmente vivo la mia vita libera, felice di essere me stessa», ha raccontato l'attrice poco tempo fa al programma radiofonico "I Lunatici".

L'intervista

In quell'occasione ha parlato anche del suo matrimonio con Amendola. «Sì, io e Claudio ci credevamo, ma è finita.

Io però non ho mai parlato del mio matrimonio, figuriamoci della separazione, posso solo dire che vivo finalmente nella verità e nella libertà». E libertà per Francesca ora significa ricominciare anche ad amare un altro uomo. Un regalo della vita che ha voluto farsi a 60 anni. «Sì, in una ricorrenza così importante, Francesca si è voluta fare un regalo speciale con l’uomo che le ha fatto ritrovare il sorriso - racconta una persona a lei molto vicina al settimanale Di Più - Con lui ha deciso di passare un fine settimana romantico a Firenze, perché non vuole più nascondersi».

Il nuovo compagno dell'attrice si chiama "Silvano Loia, affascinante, brizzolato, è un manager quotato, dirigente di Rai Way, società di telecomunicazioni legata alla Rai", scrive ancora il settimanale diretto da Osvaldo Orlandini. «Si frequentano da mesi ormai e dopo tanto tempo da sola, Francesca ha deciso di lasciarsi andare», rivela un’amica dell’attrice ancora a Di Più: «Francesca crede molto in questa storia. Ha scelto lei di andare a Firenze in treno, e non in auto, perché non teme più di essere vista. Vuole vivere questa storia liberamente».

Una nuova vita, proprio come si è fatto l'ex marito Claudio Amendola, che dopo venticinque anni di matrimonio, ha un nuovo amore, Giorgia, una costumista cinematografica di quindici anni più giovane: «Lo ha travolto subito dopo la fine del matrimonio e ora già vivono insieme», spiega ancora l’amica dell’attrice.