Michelle Impossible, stasera l'ultima puntata dello show della Hunziker: da Mika a Claudio Amendola, tutti gli ospiti

Ultimo appuntamento stasera in tv con Michelle Impossible & Friends, il one woman show di Michelle Hunziker in prima serata su Canale 5. Il programma di Michelle Hunziker e Lucio Wilson con la regia di Luigi Antonini ci ha ormai abituati a balli, canti, ospiti d’eccezione, momenti memorabili e grandi sorprese, l’ultimo appuntamento del suo show non sarà da meno. Ecco quindi le anticipazioni della puntata che andrà in onda stasera, mercoledì 20 marzo.

Michelle Impossible, stasera l'ultima puntata

Mercoledì 20 marzo, in prima serata su Canale 5 ultimo appuntamento con Michelle Impossible & Friends, il one woman show di Michelle Hunziker. In questa puntata tra gli ospiti Mika, Claudio Amendola, Max Angioni, con la partecipazione di Biagio Antonacci.