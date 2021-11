La fidanzata di Jeff Bezos flirta con DiCaprio. Il miliardario "minaccia" l'attore sui social: «Vieni qui»

La fidanzata di Jeff Bezos è rimasta visibilmente ammaliata dal fascino di Leonardo DiCaprio durante la decima edizione dell’Art + Film Gala tenutasi a Los Angeles. Gli attimi dell'incontro, in cui la giornalista appare rapita dal bell'attore, sono stati immortalati da alcuni ospiti dell'evento di gala e postati sui social superando le 8 milioni di visualizzazioni.

Nelle immagini diventate virali Lady Bezos flirta con DiCaprio cercando la vicinanza fisica con il divo di Hollywood. I due si scambiano qualche parola divertiti, il tutto davanti agli occhi del fondatore di Amazon che prova a catturare su di sè l'attenzione di DiCaprio, senza riuscirci.

Get someone who looks at you like Jeff Bezos’ new girlfriend looks at Leonardo di Caprio. 🤔 #mondaythoughts pic.twitter.com/Sf2EFs3DyN

— Brendan May (@bmay) November 8, 2021