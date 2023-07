Elon Musk a Mykonos, Zuckerberg compra un'isola a Hawai: ecco dove vanno in vacanza i più ricchi del mondo

Lontani dalla folla. E soprattutto da sguardi indiscreti, flash e il rischio di finire in uno scatto sui social. É questa la prima regola di ogni personaggio noto in vacanza. E vale anche per re e regine del business. I super ricchi scelgono mete “blindate” per i loro viaggi. E, non di rado, le acquistano.

Bernard Arnault

Nel 1999, Bernard Arnault, Fondatore, chairman e Ceo di LVMH, la più grande compagnia francese, ha acquistato 54 ettari alle Bahamas per quattro milioni di euro.

L'industriale Vincent Bolloré si rilassa nella nativa Bretagna. L'isola di Loch, la più grande dell'arcipelago di Glénan, appartiene alla sua famiglia dal 1920. E qui ama immergersi nella natura, “dimenticando” la vita di città.

Richard Branson

Possiede un'isola anche Sir Richard Branson, direttore del gruppo Virgin: Necker Island è nell'arcipelago delle Isole Vergini britanniche. L'amministratore delegato della società Oracle, Larry Ellison, invece, è il proprietario di Lanai, nelle Hawaii.

Elon Musk

Elon Musk predilige lo yacht, diffidando forse delle vacanze a terra, dopo una serie di sfortunati eventi accaduti proprio durante le sue partenze. Uno per tutti, la malaria contratta dopo le vacanze in Brasile e Sud Africa. E così ora si gode il suo yacht. Tra le mete amate, le isole greche. Lo scorso anno è stato avvistato a Mykonos.

Jeff Bezos

Pochi mesi fa, a maggio, Jeff Bezos è salpato con la sua fidanzata Lauren Sanchez a bordo di "Koru", barca che ha pagato 500 milioni di dollari, ai quali si aggiungono ogni anno 25 milioni di manutenzione. E sul megayacht, l'ex Ad di Amazon si è recato alle isole Baleari, a Portofino, a Cannes.

Bill Gates non sta a guardare. Il suo megayacht è ormeggiato al porto di Antibes. Gates è un assiduo frequentatore della Croazia e, in particolare, dell'isola di Hvar.

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg e la moglie invece sono innamorati di Kauai, la quarta isola più grande dell'arcipelago. La coppia ha investito oltre 170 milioni di dollari in una graduale acquisizione dell'isola.