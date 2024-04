Fedez: «Non ho tradito Chiara Ferragni», chi è la ragazza "molto nota" a cui si riferiva il rapper a Belve

Non ha fatto nomi. Ma nell'intervista a Belve, andata in onda il 9 aprile, Fedez ha voluto precisare: «Non ci sono stati tradimenti. Si è dato della sfasciafamiglie a una ragazza molto nota che ha preso tanta mer... senza nessuna prova». Il matrimonio con Chiara Ferragni, quindi, non è finito per un colpa di un'altra donna. Ma a chi si riferiva Fedez nella puntata andata in onda ieri su Rai Due?

Chi è la ragazza "molto nota"

Nelle ultime settimane si era diffusa la voce di un presunto tradimento da parte di Fedez con una famosa ex GfVip e Madre Natura, Paola Di Benedetto.

Le donne di casa Ferragni hanno smesso in poco tempo di seguirla e dopo qualche giorno la ragazza ha risposto direttamente alle accuse.

La risposta di Paola Di Bendetto

Paola Di Benedetto ha risposto alle pesanti accuse di essere l'amante di Fedez. Le voci avevano iniziato a circolare già da qualche tempo e a confermarle ci aveva pensato L'Investigatore Social sul suo profilo Instagram, mantenedo comunque un po' di sospetto (e usando il condizionale). Secondo quanto riportato dalle voci del magazine Chi, Paola Di Benedetto avrebbe negato questa scappatella di cui tutti parlavano. «È circolata la voce che Fedez abbia preso una sbandata per Paola di Benedetto e sarebbe per questo che le donne di casa Ferragni avrebbero smesso di seguirla sui social. Abbiamo contattato Paola e persone a lei vicine ci hanno detto che la notizia del flirt è falsa e stanno valutando le vie legali», riportò il giornale, negando quindi ogni accusa.

I fidanzati famosi di Paola

Alcuni flirt di Paola Di Benedetto sono diventati famosi. Per un po’ di tempo ha frequentato il calciatore Matteo Gentili. Durante l’esperienza a L’Isola dei famosi, poi, nascono numerosi gossip per la relazione con Francesco Monte, conosciuto proprio sull’Isola, con il quale ha una relazione di pochi mesi. Nel 2018 si lega sentimentalmente a Federico Rossi, cantante del duo sonoro Benji & Fede. La loro storia d’amore termina nell’estate 2021. Subito dopo Paola Di Benedetto viene pizzicata in diverse occasioni in compagnia di Stefano De Martino ma il flirt non è mai stato confermato dai diretti interessati. Nella primavera del 2022 la showgirl frequenta per un breve periodo il rapper Rkomi mentre nel 2023 si lega al calciatore Raoul Bellanova, un giovane giocatore del Torino.