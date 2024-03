Chiara Ferragni diffida Fedez: «Non potrà parlare del divorzio a Belve». Ma lui vuole dire «tutta la verità» (anche sul caso Balocco)

Guerra di diffide in casa (ex) Ferragnez. Se il rapper avrebbe diffidato Chiara Ferragni dal pubblicare le foto dei figli sui social (che da qualche giorno appaiono solo di spalle), l'imprenditrice avrebbe a sua volta intimato a Fedez di non parlare del loro matrimonio pubblicamente. Il riferimento è palesemente alla puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani in cui Federico Lucia sarà ospite il 2 aprile e si sarebbe detto pronto a dire tutta la verità non solo sulla sua situazione sentimentale, ma anche sul caso pandoro Balocco.

La notizia della diffida da parte di Chiara Ferragni a Fedez è stata data oggi dal Quotidiano Nazionale, che cita fonti vicine alla coppia.

Ferragnez, separazione ufficiale? L'indizio social nel volto dei figli. L'avvocato divorzista: «È iniziata la battaglia legale»

Le foto dei figli

Il primo a parlare tramite gli avvocati alla moglie sarebbe stato Fedez, diffidandola dal pubblicare le foto dei figli Leone e Vittoria.

I due bambini che per anni hanno affollato storie e post dei due influencer, da qualche giorno compaiono sul profilo della mamma solo di spalle. Una pratica comune in caso di genitori separati o in via di separazione: pubblicare una foto dei figli, infatti, è una decisione che va presa di comune accordo da entrambi i genitori. Secondo altre fonti, però, la decisione di cominciare a tutelare i figli sarebbe stata presa pacificamente da Chiara e Federico.

La separazione

La notizia della separazione è stata lanciata da Dagospia il 22 febbraio, ma secondo il Quotidiano Nazionale risalirebbe a mesi prima. Dichiarazioni in merito sono ormai state rilasciate da entrambi. Fedez ne ha già parlato in tv, a Pomeriggio 5, dove ha detto di avere diritto alla sua privacy. Chiara Ferragni, durante l'intervista da Fabio Fazio ha parlato di una «crisi» più forte delle altre e ha tagliato corto con un «vediamo».