Luca Marin e l'amore dopo Federica Pellegrini: chi è Rachele Ceracchi, l'atleta che gli ha fatto dimenticare la "Divina"

La storia tra Luca Marin e Federica Pellegrini, come ha raccontato lei stessa nella sua autobiografia "Oro", ebbe un epilogo clamoroso. La relazione con Marin era finita, la Pellegrini si era innamorata di un altro collega, Filippo Magnini, e sorpresa da Marin in albergo con lui, gridò davanti a tutta la Federazione: «Io scopo con chi voglio». Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora: se la "Divina" è sempre più innamorata di suo marito, Matteo Giunta, suo allenatore, anche la vita sentimentale di Marin ha preso la giusta piega.

La storia con la Pellegrini

Dal 2008 al 2011, Luca Marin è stato legato alla Pellegrini.

Fino a quando nel 2011, durante un torneo a Shangai, capisce che qualcosa non va e scopre la relazione con Filippo Magnini. Ovviamente la storia d'amore finisce lì, così come l'amicizia con Magnini. Con Federica? "Abbiamo un rapporto cordiale", dichiarò in un'intervista del 2018. Marin ha compiuto 36 anni nel 2022 ma si era ritirato dal nuoto professionistico già a 32 anni. Dal 2019 ad oggi lavora come allenatore di nuoto.

La nuova fiamma di Luca Marin

Oggi su Instagram Marin ha 53mila follower. Sui social condivide foto di vacanze, vecchi ricordi e momenti al lavoro. A gennaio l'ex di Federica Pellegrini ha condiviso per la prima volta una foto in compagnia della sua nuova fidanzata. Si chiama Rachele Ceracchi ed ha 24 anni. La ragazza era presente anche al matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta! Lei stessa aveva postato la prima foto con Marin ad ottobre, dunque due mesi prima rispetto all'ex nuotatore.

Stando alle informazioni dal suo profilo, la ragazza fa parte del Centro Sportivo dei Carabinieri e del Circolo Canottieri Aniene. Nonostante la differenza d'età, i due sembrano molto affiatati in compagnia. Di sicuro Federica Pellegrini appartiene al passato.