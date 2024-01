Federica Pellegrini, la prima dolcissima foto sui social della figlia Matilde

Lunedì 22 Gennaio 2024, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 11:44

Federica Pellegrini ha condiviso la prima foto della figlia Matilde su Instagram. Nella dolce immagine, la neonata è ritratta di spalle sul fasciatoio mentre osserva un libro gonfiabile con figure di animali per bambini. La campionessa di nuoto ha espresso il suo amore per la piccola e ha scherzato sulle preferenze tra il cane e il procione presenti nella foto: «Stiamo capendo se ci piace più il cane o il procione». La notizia è stata accolta con entusiasmo dai follower, che hanno commentato i capelli l'immagine e elogiato la famiglia per la gioia portata da Matilde. Federica Pellegrini è diventata mamma, è nata Matilde: «Dopo due giorni complicati finalmente sei arrivata»