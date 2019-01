Fabrizio Corona: «Non mi avete fatto un... dente». Ironia dopo l'incidente a Verissimo

Fabrizio Corona , nel bene e nel male, è uno che difficilmente rinuncia al sorriso, anche nei momenti più difficili. Anche per questo l'ex re dei paparazzi non si è scomposto più di tanto dopo l'incidente nello studio di Verissimo, dove ha perso un. Durante la registrazione del programma, c'è stato anche il piccolo incidente del dente caduto. Una scena esilarante per Fabrizio Corona, che ci ride su mentre rivede la trasmissione in tv.

Fabrizio Corona perde un dente a Verissimo: «Silvia Provvedi? Mi tradì con Fedez»

Anche per questo, su Instagram Stories, Corona scherza con un gioco di parole sul titolo del suo libro, Non mi avete fatto niente, presentato anche a Verissimo e che negli ultimi giorni sta riscuotendo un certo successo, tra acquisti in libreria e ordini online. «Non mi avete fatto... un dente», scherza Fabrizio Corona in diretta con i follower su Instagram.

Ospite di Silvia Toffanin, Fabrizio Corona ha fatto delle rivelazioni choc: «Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez, due grandi dolori della mia vita risalgono a due aborti spontanei, avuti con Nina Moric, che aspettava due gemelli, e con Belen Rodriguez. Ora sto frequentando una persona non troppo più giovane di me».

