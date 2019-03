Fabrizio Corona, compleanno in carcere: oggi compie 45 anni. «Avresti voluto festeggiare con tuo figlio»

Compleanno amaro per Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi compie oggi 45 anni ma da lunedì è tornato in carcere. A deciderlo è stato il magistrato del tribunale di Sorveglianza che ha sospeso l'affidamento terapeutico che era stato concesso a Corona per curarsi dalla dipendenza psicologica dalla droga e che gli aveva permesso di uscire da San Vittore.A seguito di una serie di violazioni (anche comparsate televisive) l'ex marito di Nina Moric è tornato dietro le sbarre. Le carte parlano di violazioni, comportamento scorretto e di limiti superati.

Il profilo Instagram di Fabrizio è stato inondato di messaggi di amici: «Auguri king», «sempre al tuo fianco». E in molti commentano: «Il tuo pensiero è per Carlos, avresti voluto passare il tuo compleanno con lui». E ancora: «Un giorno che tu avresti immaginato diverso, in libertà, insieme a tuo figlio».

Prima di tornare in carcere, in un'intervista rilasciata a Telelombardia, Fabrizio parlava di sé in terza persona e confessava di non avere rimorsi nella sua vita e che rifarebbe tutto quello che ha fatto: «Fabrizio Corona non cambia mai, morirà così».



