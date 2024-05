Fedez, salta l'ospitata in tv da Cattelan: la Rai dice no al rapper per la seconda volta

Giovedì 16 Maggio 2024, 07:32

Il debutto di “Da Vicino nessuno è Normale”, il nuovo programma di Alessandro Cattelan che partirà su Rai 2 il prossimo 20 maggio, avrebbe dovuto brillare con la presenza di Fedez, ma l'inaspettato è accaduto, tanto che la tv pubblica ha bloccato l’ospitata del rapper, probabilmente a causa del suo presunto coinvolgimento nel pestaggio di Cristiano Iovino (il personal trainer già noto per il famoso “caffè” preso con Ilary Blasi che sembra essere stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso tra la conduttrice e Francesco Totti). Le indiscrezioni, infatti, sembrano confermare che la Rai abbia preso una decisione drastica sull’ex marito di Chiara Ferragni. Ma davvero per questo motivo non potrà andare in televisione? Non ci resta che scoprire cosa dicono di preciso i beninformati. Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



