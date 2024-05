«Re Carlo deve rallentare», le parole di Camilla e la paura sulla sua salute

Giovedì 16 Maggio 2024, 12:16 - Ultimo aggiornamento: 12:21

La regina Camilla avrebbe manifestato a re Carlo III la sua preoccupazione riguardo ai suoi impegni di lavoro, temendo che possano essere eccessivi. Nonostante, infatti, la diagnosi di cancro arrivata all'inizio dell'anno, Carlo è tornato ai suoi doveri pubblici a Londra già dal 30 aprile. Le paure di Camilla La regina sarebbe preoccupata per la sua salute e vorrebbe che rallentasse il ritmo, tanto da aver detto al re: "devi rallentare". Fonti vicine a Camilla hanno dichiarato che la regina avrebbe cercato di incoraggiarlo a fare di meno, temendo che la sua attività lavorativa possa compromettere il suo benessere. Carlo, gli impegni reali e i timori per la sua salute Anche se i medici del re hanno espresso soddisfazione per come sta rispondendo alle cure, ci sarebbero preoccupazioni riguardo alla sua determinazione nel prendere troppi impegni. Carlo ha recentemente partecipato a diversi eventi pubblici, tra cui una festa in giardino a Buckingham Palace e un impegno con il principe William. Inoltre, ha presentato il suo nuovo ritratto presso Buckingham Palace e ha partecipato a una funzione per l'Ordine dell'Impero Britannico alla Cattedrale di San Paolo. Nonostante la malattia, il re sta dimostrando ottimismo per il futuro e volontà di tornare al lavoro.

Photo credits: Kikapress; Music: Korben



Leggi anche:-- Regina Camilla, la “vendetta perfetta” su Harry e Meghan che “li lascerà lividi”: Re Carlo lo sa?