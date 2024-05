Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno divorziando? «Lui ha già lasciato la villa da 60 milioni di dollari»

Jennifer Lopez e Ben Affleck starebbero pensando al divorzio dopo appena due anni dal matrimonio. I due, che sono una delle coppie più chiacchierate dello showbiz internazionale, si sono sposati nel 2022 dopo essersi ritrovati 18 anni dopo la loro burrascosa e chiacchieratissima separazione avvenuta nel lontano 2004. L'aria, però, sembra essere molto tesa in quel di Hollywood ed è da diverse settimane che la popstar viene paparazzata da sola senza il marito attore. Una fonte vicina a Jennifer e Ben ha rilasciato alcune dichiarazioni scottanti.

Jennifer Lopez, chi sono le sorelle Leslie e Linda: la maggiore canta come lei, la piccola è una famosa giornalista

Le parole dell'insider

Una fonte ha rilasciato alcune dichiarazioni sul probabile (e vicino) divorzio di Jennifer Lopez e Ben Affleck. L'insider ha spiegato a InTouch: «Semplicemente non riuscirebbero a far funzionare le cose.

Tra loro è finita e stanno per divorziare... Non posso biasimare Ben che ha già lasciato la loro villa da 60 milioni di dollari. Jennifer, adesso, si sta concentrando sul suo lavoro e sui suoi figli. Ora devono cercare di vendere la casa che hanno cercato per due anni e lei sta cercando un'altra abitazione. Loro due non smetteranno mai di amarsi, ma lei non può controllarlo e lui non può cambiarla. Questa storia non sarebbe potuta funzionare o durare in nessun modo».

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno, poi, sempre avuto visioni diverse su come trattare la loro storia d'amore: la cantante avrebbe condiviso ogni momento, mentre l'attore avrebbe voluto più privacy.

Il Met Gala in solitaria

Lunedì 6 maggio, Jennifer Lopez è stata una delle madrine del Met Gala, l'evento glamour più atteso dell'anno. La cantante si è presentata da sola sul carpet del Metropolitan Museum of Art di New York e in tanti si sono chiesti dove fosse Ben Affleck. Ecco, forse il mistero è stato risolto.