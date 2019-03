Isola dei Famosi, Maurizio Costanzo difende la Marcuzzi sul caso Fogli: «Coraggiosa a chiedere scusa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maurizio Costanzo sta dalla parte di Alessia Marcuzzi. Dopo le polemiche all'Isola dei Famosi sul caso Fogli, la conduttrice è stata aspramente criticata sui social, tanto da arrivare a doversi scusare in diretta per come ha gestito la situazione. A difendere la Marcuzzi ci pensa ora Maurizio Costanzo, che sulle pagine del settimanale "Nuovo" ha scritto: «Di fronte a chi ammette i propri errori c’è sempre da applaudire. E l’esempio di Alessia Marcuzzi dovrebbe insegnare qualcosa a chi, invece, spesso resta saldo nella convinzione che a sbagliare siano sempre gli altri».«Alessia è stata coraggiosa a chiedere scusa: gli insulti sono da condannare, lei no», ha sentenziato il giornalista. Maurizio Costanzo, tuttavia, non si esime dall'esprimere il proprio disappunto per l'intera vicenda: «Il risvolto negativo è rappresentato soprattutto dai modi in cui l’artista è stato informato – pubblicamente – e anche dall’insistenza di Fabrizio Corona, che ha lanciato la notizia e che durante la puntata ha detto a Fogli che doveva aspettarselo, visto che la consorte è molto più giovane di lui».