Al Bano, critiche per l'inno di Mameli a cappella: il finale non è piaciuto agli spettatori

Giovedì 16 Maggio 2024, 07:37

Al Bano era la star più attesa del prepartita alla finale di Coppa Italia dell’Olimpico tra Atalanta e Juventus, in quanto ha dovuto intonare l’inno di Mameli prima dei 90 minuti che hanno visto assegnare il trofeo nazionale, poi vinto dalla Juventus che si è portata a i gral matchzie a un gol di Vlahovic. La sua esibizione nell’impianto romano, tuttavia, non è andata proprio come previsto a causa di una sorta di “sbrocco” da parte dell’artista che non è piaciuto né ai tifosi allo stadio né ai telespettatori che hanno seguito il match da casa. Ma cosa avrà mai fatto di “sbagliato” un artista tanto navigato e solitamente molto apprezzato dal pubblico italiano? Quale sarà mai stato il suo scivolone sul Canto degli Italiani? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: Kikapress; music by Korben MKdB



