Fabrizio Corona, manette in vendita con il suo marchio: «Facile dare la libertà per scontata»

Fabrizio Corona non smette di provocare i follower. E questa volta lo fa con un business davvero sui generis: l'ex re dei paparazzi annuncia su Instagram di aver messo in vendita manette firmate con il suo marchio Adalet. E' un braccialetto che riproduce perfettamente le manette della polizia. Lo slogan non lascia spazio a dubbi: «È facile dare la libertà per scontata se nessuno ve l'ha mai levata». Con un evidente riferimento al carcere.

Insomma, Corona riuscirebbe a trasformare in business anche la brutta esperienza vissuta in passato. E chissà che i fan più fedeli non apprezzino.



Ultimo aggiornamento: 21:18

