Eurovision Song Contest 2023, Mara Maionchi smonta (la favorita) Loreen: «Che devo dire? Troppo disperata, si buttava a terra»

Ieri, 9 maggio su Rai 2, è andata in onda la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023. Mentre nelle case italiane si attende l'arrivo di Marco Mengoni che si esibirà sul palco del Liverpool Arena sabato 13 maggio con la sua "Due vite", ieri la svedese Loreen, già vincitrice dell'edizione 2021 della competizione, ha conquistato tutti, o quasi. la sua Tatoo ha fatto colpo e il pubblico sembra puntare tutto su di lei. Ma a Mara Maionchi la Loreen non piace.

Eurovision, la Maionchi stronca Loreen

Loreen arriva sul palco come una guerriera contemporanea con una tutina nude che sembra essere un'armatura: ha le ginocchiere e unghie lunghissime e affilate.

La discografica, a Liverpool come commentatrice italiana (assieme a Gabriele Corsi) della competizione, ha letteralmente stroncato la performance dell'artista: «Si chiama tattoo questo brano. Se mi farò un tatuaggio? No sono troppo grande ormai, nessun tattoo per me basta. Devo edulcorare quello che ho detto mentre lei cantava? Lei canta di un amore che il suo amore le è entrato nel cuore… pensa se non le entrava nel cuore. No dai, che devo dire, troppo disperata. A me tutta questa disperazione non fa per me a dire la verità. Si buttava a terra, disperata».

Insomma se il pubblico è già convinto che la Loreen vincerà ancora l'Eurovision, per Mara Maionchi la cantante svedese e il suo Tatoo meritano un gran No.