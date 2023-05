Eurovision 2023, le pagelle finale: Mengoni in maglia metallica è top già alle prove (8), Loreen (finora) guerriera (9), Maionchi annoia (5)

Manca veramente pochissimo, a breve sapremo il nome del vincitore dell'Eurovision Song Contest 2023. La finale, che si terrà anche stasera al Liverpool Arena, sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 21. E mentre i bookmakers continuano a lanciare i loro pronostici, parliamo di look, perché l'Eurovision non è solo musica e performance. Per i voti alle esibizioni c'è già Mara Maionchi che non le manda a dire. E mentre le "asfalta" i cantanti, il pubblico asfalta lei. La sua versione da commentatrice non convince, sembra si annoi e finora non è mai arrivata alla sufficienza. (voto 5).