Le esibizioni dei 26 finalisti saranno giusto una formalità, assicurano gli scommettitori: la svedese Loreen ha già la vittoria in tasca. La spettacolare performance di martedì, che ha permesso alla 39enne cantautrice di conquistare il pass per la finale, ha fatto fatto aumentare ancor di più le probabilità - altissime già alla vigilia dell'inizio della kermesse - che Loreen possa riuscire a compiere la clamorosa impresa di vincere di nuovo l' Eurovision Song Contest a distanza di undici anni dal trionfo con Euphoria. La incoronano anche i dati relativi agli ascolti sulle piattaforme: la sua Tattoo su Spoitify è il brano più ascoltato in assoluto tra quelli in gara quest'anno, con 54 milioni di clic. Ma attenzione, perché la storia recente dell'Eurovision insegna che le votazioni congiunte di televoto e giurie nazionali possono produrre esiti inaspettati (e qui in Italia ne sappiamo qualcosa, con la vittoria a sorpresa dei Maneskin nel 2021).

Ancora poche ore e si vedrà. Alla Liverpool Arena è tutto pronto per l'ultimo atto dell'Eurovision Song Contest 2023. La finalissima della kermesse, che in Italia sarà trasmessa oggi in diretta su Rai1 dalle 21 con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi (preceduta da un'anteprima che partirà alle 20.35), vedrà gli altri 25 cantanti qualificati provare a beffare Loreen. Tra questi c'è anche il "nostro" Marco Mengoni, che però parte da outsider. La sua vittoria è pagata da Sisal 25 volte la cifra scommessa, addirittura 50 da Snai. Quella di Loreen, per dire, è quotata dalle agenzie rispettivamente 1,50 e 1,45. Alle spalle della svedese nella classifica degli scommettitori c'è il finlandese Käärijä con Cha Cha Cha. Sul gradino più basso del podio il duo ucraino Tvorchi con Heart of Steel. A proposito di Ucraina, ieri ha tenuto banco tutto il giorno la vicenda relativa al possibile intervento del presidente ucraino Zelensky alla finale. Il Times ha riportato la notizia secondo la quale Zelensky - che oggi sarà a Roma - avrebbe chiesto agli organizzatori di poter intervenire in videomessaggio (la kermesse avrebbe dovuto svolgersi a Kiev, dopo la vittoria a Torino degli ucraini Kalush Orchestra), salvo sentirsi ribadire che «uno dei capisaldi dell'Eurovision è la natura non politica dell'evento». La presidenza ucraina subito dopo ha smentito di aver avanzato richieste, ma intanto il governo britannico si è detto «amareggiato» per il mancato intervento di Zelensky. Alla fine non ci sarà. A rappresentare l'Ucraina saranno i Kalush Orchestra con la loro Stefania: l'anno scorso furono graziati dopo l'appello per la liberazione della città di Mariupol e per la liberazione dei prigionieri dell'Azovstal.Gli organizzatori chiusero un occhio e la band trionfò superando il britannico Sam Ryder, che stasera si esibirà con Spaceman accompagnato da Roger Taylor, il batterista dei Queen. La maratona della finale sfiorerà le quattro ore di durata. Ad aprirla, il duo austriaco di Teya & Salena con Who the Hell is Edgar?, a chiuderla la britannica Mae Muller con I Wrote a Song. Mengoni, che si esibirà per undicesimo e dunque dovrebbe passare in tv intorno alle 21.35, non sarà l'unico italiano della finale dell'Eurovision.Alessandra Mele, savonese, con l'inno femminista Queen of Kings proverà a riportare a Oslo una vittoria che manca dal 2009. Mahmood, secondo all'Eurovision nel 2019 con Soldi e sesto lo scorso anno insieme a Blanco con Brividi, è stato invece invitato dalla Bbc ad esibirsi come ospite: canterà Imagine di John Lennon, accompagnato dalla BBC Philarmonic Orchestra, aprendo un tributo ai Beatles, padroni di casa. È la prima volta che un cantante italiano si esibirà fuori concorso in un'edizione dell'Eurovision che si svolge all'estero. E questa è già una piccola vittoria.