Eurovision Song Contest 2023 "paranormale": succederà qualcosa di inaspettato nella finale?

Mercoledì 10 Maggio 2023, 09:39

L'Eurovision Song Contest 2023 sta attirando l'attenzione di molte persone, ma potrebbe essere il palcoscenico per qualcosa di inaspettato e inquietante. Chiunque si sintonizzi sulla finale di sabato dovrebbe essere preparato per ogni eventualità, che sia un'apparizione diretta o solo una sensazione di disagio e paura.

Eurovision, attesi fenomeni paranormali a Liverpool

Questo sta avvenendo perché l’edizione di quest’anno si tiene alla Liverpool Arena, in una zona della città britannica da sempre nota per avvistamenti e presenze paranormali. C’è chi crede che nel corso della finale di sabato prossimo potrebbe accadere proprio qualcosa di questo tipo. C’è chi invece è piuttosto scettico a riguardo e vorrà solo godersi la musica dei tanti artisti che saliranno sul palco per la kermesse. E voi come la pensate? Ci sarà una qualche apparizione paranormale? Oppure tutto riuscirà a filare liscio come l’olio (e magari con una vittoria dell’Italia)?

