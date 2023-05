Mara Maionchi conduttrice all'Eurovision, chi è? La carriera, i tradimenti del marito, il gioco d'azzardo e il tumore

Mara Maionchi commentatrice italiana dell'Eurovision Song Contest 2023. La produttrice discografica sarà affiancata da Gabriele Corsi per la 67° edizione della competizione musicale. La coppia avrà il compito di accompagnare il pubblico verso l’elezione della canzone vincitrice. A sfidarsi trentasette nazioni, in gara per l’Italia Marco Mengoni con il brano Due Vite. Il vincitore del Festival di Sanremo 2023 tornerà in gara sul palco (stavolta) del Liverpool Arena dopo il settimo posto ottenuto esattamente dieci anni fa con L’essenziale quando la vittoria venne conquistata dalla Danimarca con Only Teardrops di Emmelie de Forest. Ma vediamo insieme chi è Mara Maionchi.