Elodie nuda sui social e criticata sul web: «Ormai non sai fare altro». La replica della cantante è da applausi

Qualcuno (come la collega Andrea Delogu) l'ha ribattezzata "Elodea". Eppure la foto che Elodie ha scelto di condividere sui social dopo l'uscita dell'ultimo video del suo nuovo singolo, "A fari spenti" ha scatenato (anche) delle critiche. La cantante appare completamente nuda, con i capelli lunghi che le coprono il seno, e lo sguardo dritto in camera con un'espressione seria.

Pietro Tidei, il sindaco di Santa Marinella filmato mentre fa sesso con due donne in Comune. Lui denuncia: «Vendetta politica»

I commenti

Tra i tanti commenti positivi c'è chi l'ha accusata di aver copiato da altri (Alanis Morrisette in primis) ma soprattutto di mostrarsi troppo spesso senza veli. «Libertà non è denudarsi, non è provocare di continuo», si legge in un commento. Un altro utente la invita a considerare il fatto che «ti scrivono bellissima e non bravissima». «Ma possibile che non sapete fare un qualcosa senza denudarvi ormai? E questo vale per ambo i sessi», scrive un altro.

La risposta della cantante

Elodie, in risposta alle polemiche, pubblica nelle storie alcune immagini di uomini che posano nudi o seminudi. Tra loro Biagio Antonacci, su una vecchia copertina di Vanity Fair. E poi Robbie Williams, nudo di spalle, sulla copertina di "Under the radar".