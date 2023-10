Elisabetta Gregoraci, morta la nonna: «Avrei voluto che questo giorno non arrivasse mai». La reazione di Briatore e Nathan Falco

Lutto familiare per Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha annunciato sui social la morte di sua nonna Elisabetta, che aveva compiuto proprio questa estate 102 anni. La Gregoraci era molto legata a lei e il giorno del suo compleanno aveva deciso di fare una sorpresa alla sua famiglia, presentandosi in Calabria proprio per festeggiarla tutti insieme.

Il dolore di Elisabetta Gregoraci

«Avrei tanto voluto che questo giorno non arrivasse mai, ho sperato e pregato tanto - ha scritto la conduttrice su Instagram, in un post che raccoglie alcune delle loro foto più belle - Purtroppo oggi la mia adorata Nonna Elisabetta ci ha lasciato. Il mio cuore è pieno di tristezza e dolore... Mi mancheranno le nostre chiacchierate e i suoi preziosi consigli, i suoi abbracci, il suo sorriso e l’amore che ha sempre dato a tutte le persone che le stavano vicine».



Elisabetta Gregoraci ha ricordato l'ultima festa di compleanno della nonna: «Sono felice di aver potuto aver la possibilità di festeggiare i tuoi 102 anni un traguardo importantissimo che ha riunito tutti ed è stato bellissimo.

Ti sedevo accanto ed è stata una serata unica. Non smettevi di mangiare tutti i prodotti tipici calabresi e sei voluta rimanere a festeggiare con i tuoi figli, nipoti e pronipoti fino alla fine della serata!».

Il post della showgirl si conclude così: «Sei stata una forza della natura nonnina mia! Eri la prima a guardarmi sempre in tv a darmi il tuo supporto e affetto! Ciao mia adorata nonna Elisabetta, ti amerò per sempre e ti porterò sempre nel cuore».

La reazione di Briatore e Nathan Falco

Numerosi i vip che hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla Gregoraci. Il post su Instagram è stato commentato con un cuoricino da Mara Venier, Laura Torrisi, Costanza Caracciolo e tanti altri. Fra i vari commenti spiccano quelli dell'ex Flavio Briatore e di loro figlio Nathan Falco, anche loro vicini alla Gregoraci con l'emoji di un cuore.