Elisabetta Canalis e Brian Perri, il retroscena sul divorzio: «È stata lei a fare il grande passo»

Giovedì 13 Luglio 2023, 12:30

Il settimanale Gente ha pubblicato i dettagli del divorzio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri, rivelando che sarebbe stata Elisabetta stessa a mettere fine alla relazione. Il 3 luglio scorso, la coppia si è presentata davanti al tribunale di Los Angeles per le pratiche di divorzio. Il settimanale ha fornito ulteriori informazioni sulle ragioni della separazione, affermando che ci sono state "differenze inconciliabili e non più risolvibili" che hanno portato a un "drastico allontanamento". Inoltre, si parla di frequenti litigi presumibilmente legati all'interesse di Elisabetta per la kickboxing. Brian sembrava non gradire che la moglie tornasse a casa con lividi a causa di questo sport. Il settimanale ha fatto anche una precisazione importante riguardo a Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing, che è stato indicato come il nuovo fidanzato di Elisabetta. Secondo il settimanale, Cimpeanu è soltanto un amico e allenatore per Elisabetta. Photo Credits: Kikapress Music: Korben

