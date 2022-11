Eleonora Sirabella morta nella frana di Ischia, aveva 31 anni. Il corpo ritrovato in piazza trascinato dal fango

È Eleonora Sirabella una delle due vittime sinora accertate nelle frane che hanno colpito l'isola di Ischia oggi. La ragazza ha 31 anni. Il corpo è stato trovato in piazza, dopo essere stato travolto dal fango. Solo in serata si è riusciti a darle un’identità. Il ritrovamento è avvenuto in piazza Maio, una delle zone immediatamente battute dai soccorritori. In quel momento operavano già una cinquantina, tra carabinieri, vigili del fuoco e volontari, prima che giungesse anche il personale della Protezione Civile. Sotto gocce di pioggia fredde e pungenti come spilli di ghiaccio, si cercano altri corpi.

Eleonora Sirabella morta nella frana, l'amore per il mare

Dal profilo facebook della ragazza si legge che aveva studiato all'ITCG G E. Mattei-Casamicciola, era di Lacco Ameno. Sui social era abbastanza attiva, le piaceva condividere la propria vita: anche quella familiare. Un'immagine la ritrae insieme al padre. In un'altra foto, invece, si vede mentre dà le spalle alla luna piena.