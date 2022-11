Frana Casamicciola, Mattarella: «Vicino alla popolazione colpita»

Frana Casamicciola - Gli occhi del governo sono puntati su Ischia. «Il governo è pronto a fare la sua parte», ha detto la premier Meloni. È la prima tragedia che colpisce il Paese dall'inizio del suo mandato e Giorgia Meloni si attiva poche ore dopo la frana che a Casamicciola ha provocato una vittima e decine di dispersi. Il suo governo lo farà concretamente, probabilmente con lo stato di emergenza che potrebbe essere disposto nelle prossime ore su imput della Protezione Civile e della Prefettura e dopo un consiglio dei ministri.

Il governo è pronto e per questo tutti i ministri sono stati allertati per una riunione d'urgenza. Tra le ipotesi una convocazione a Palazzo Chigi tra domani sera e lunedì mattina. Vicino idealmente alla comunità ischitana è anche il presidente della Repubblica: Sergio Mattarella nel pomeriggio chiama il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi per avere aggiornamenti e rimarca la riconoscenza ai soccorritori. La solidarietà all'Italia arriva anche da lontano e in serata la premier riceve la elefonata del presidente francese Emmanuel Macron, che esprimere sostegno e vicinanza e ammordisce le tensioni degli ultimi giorni. La valanga di fango e detriti che si è abbattuta all'alba sulla parte nord dell'isola ha scosso Meloni anche personalmente. È a nome suo e dell'intero governo che esprime «solidarietà alle vittime, agli sfollati e a tutti coloro che sono stati in qualche modo colpiti dalla frana».

Nella mattinata va a Palazzo Chigi e da lì, coordinandosi con il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, segue l'evoluzione dell'ondata di maltempo e le ricerche dei dispersi. Man mano che si fa più chiara la situazione e la luce mostra i danni alla terra stravolta e alle persone sotto shock, Meloni resta «in costante contatto» con il ministro Nello Musumeci che ha la delega alla Protezione civile, con il Dipartimento della Protezione civile e con la Regione Campania. Nel pomeriggio si sposta alla sede romana della Protezione civile e lì segue passo passo gli aggiornamenti che arrivano dal campo. Ascolta telefonate, partecipa a riunioni, guarda i report. Fino alla notizia della prima vittima accertata, una donna di cui a malapena si riconosce il volto.

Più tardi si collega in video alla riunione del comitato operativo del centro di coordinamento soccorsi allestito nella prefettura di Napoli. Ed è allora che garantisce l'impegno del governo, «pronto a fare la sua parte» in base alle richieste della Protezione civile e di chi lavora tra fango e desolazione. Non a caso definisce «un'eccellenza internazionale» quel Dipartimento «straordinario» in cui passa ore, ed «eroici» tutti i soccorritori in azione.

Ringrazia di nuovo loro e «le istituzioni che si sono immediatamente mobilitate». Oltre al capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio con cui fa il punto, ci sono i sindaci di Ischia, il governatore campano Vincenzo De Luca, il vicepremier Antonio Tajani e il ministro dell'Interno Piantedosi. Per ora il suo impegno si ferma qua. Al momento la presidente ha fatto intendere che preferisce lasciar spazio ai soccorsi per non intralciarne il lavoro.

