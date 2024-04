El Matador, il rapper idolo dei giovanissimi: «Cacciato da scuola per la mia musica "violenta". Ho avuto problemi di alcolismo»

Dylan Potenza, in arte El Matador, ha 21 anni, è di Ciampino e dopo la partecipazione al talent "Nuova scena" è diventato un vero e proprio fenomeno social. "Non ho più problemi da quando sono El Matador" è il verso più amato dai giovanissimi.

Ma quali sono i problemi che esser diventato El Matador ti ha fatto superare?

«L'alcolismo in primis e poi problemi con le fidanzate.

Tutte le fidanzate che ho avuto mi hanno tradito. Non riesco a spiegarmi il perché».

Quando hai iniziato a fare musica?

«Ero piccolo e ho iniziato a fare le prime canzoni basandomi sulle basi degli altri rapper, come Fedez ad esempio. Poi ho deciso di fare sul serio e iniziare a lavorare in uno studio di registrazione».

Fedez: «Non ho tradito Chiara Ferragni», chi è la ragazza "molto nota" a cui si riferiva il rapper a Belve

Qualcuno ha provato a fermarti?

«Certo, la maggior parte delle persone. Qua a Roma funziona molto così. Chiunque provi a fare una cosa nuova viene visto male».

Che scuola hai fatto?

«Ho fatto il liceo scientifico. Non ho mai pensato di fare l'università ma mi sono iscritto a una scuola di marketing musicale. Mi hanno cacciato per la mia musica. Hanno detto che i miei contenuti ìncitavano alla violenza».

Hai molti fan, molti dei quali giovanissimi e i tuoi contenuti cono molto espliciti. Non avverti un certo senso di responsabilità?

«No, io credo che la musica sia come il cinema, un'arte. In cui si può fare tutto. L'educazione dei ragazzini non dipende dalla mia musica».

Non pensi nemmeno che tu possa essere avere un'influenza su di loro?

«Mah, forse minima».

Sappiamo che hai un rapporto speciale con tua mamma?

Sì lei mi ha concepito giovanissima a 20 anni. Siamo cresciuti insieme e per un paio di anni mi ha cresciuto da sola. Mio padre, l'uomo che mi ha cresciuto, era ancora più giovane di lei. Aveva 19 anni quando io ne avevo 4. Si è preso in carico una famiglia a quell'età. Io a 19 anni non riuscivo nemmeno a trovare il bagno di casa. Io e mia madre abbiamo vissuto in Svizzera fino a quando avevo 6 anni. I mie nonni erano emigrati lì per lavoro. Poi siamo venuti a Ciampino»

Quindi parli anche tedesco?

«Sì, sono nato a Berna. Ho provato a fare "El Matador" in tedesco e non è affatto male.

Qual è il messaggio che vuoi trasmettere ai tuoi giovani fan?

«Voglio dire loro di abbandonare le sostanze e di cercare sempre un sogno, un'obiettivo da raggiungere. Come ho fatto io».