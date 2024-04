Tutti a guardare il dito e nessuno che vedeva la luna. Alla fine, a far crollare il matrimonio più mediatico e digital d’Italia - quello tra Fedez e Chiara Ferragni - è stato il motivo più vecchio del mondo: il terzo incomodo. A rivelarlo ieri è stato lo stesso rapper, primo ospite di una tesa puntata di Belve condotta da Francesca Fagnani: «Ho cercato di far aprire gli occhi a Chiara sulle persone che aveva accanto. A volte ci sono riuscito, a volte no. Chi vorrei mandare a quel paese? Le persone vicine a lei, che ora sono sparite, e che torneranno appena fiuteranno il momento».