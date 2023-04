Domenico Cecere, morto per infarto l'ex portiere cresciuto nelle giovanili del Napoli: aveva 54 anni

Lutto nel mondo del calcio. Domenico Cecere, ex portiere cresciuto nel vivaio del Napoli. è morto oggi a causa di un infarto all'età di 54 anni. Il decesso è avvenuto mentre si trovava a casa dei genitori a Carinola, in provincia di Caserta. Cresciuto nel vivaio del Napoli, di cui è stato terzo portiere in serie A nella stagione 1991-92, ha indossato tante maglie: Palermo, Nola, Turris, Bisceglie, Pescara, Fermana, Messina, Avellino, Cavese, Potenza, Gela e Siracusa. I risultati più importanti li ha raggiunti in serie C1 vincendo i campionati con Palermo (92-93), Fermana (98-99) e Avellino (2002-2003) e i playoff con il Messina (2001) e due volte con l'Avellino (2005 e 2007).

«Aveva un respiro strano»: Giacomo Aliota muore a 39 anni, era papà di 2 figli e un giocatore di Football americano