De Rossi e De Zerbi, le figlie (Gaia ed Elisabetta) vivono a Londra: escono insieme e guardano la Roma

Quella tra Roma e Brighton sarà una sfida anche tra due amici, Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi. I due allenatori hanno un ottimo legame, come sottolineato dallo stesso allenatore giallorosso in conferenza. Un'amicizia che si riflette anche sulle figlie. Gaia De Rossi ed Elisabetta De Zerbi.

Gaia, classe 2005, attualmente vive e studia a Londra. Coetanea di Elisabetta, anche lei studentessa nella capitale inglese.

Le due si frequentano ed escono insieme nel tempo libero, guardando anche le partite della Roma. Per la sfida di Europa League Elisabetta, però, guarderà i giallorossi da avversari.

«Le nostre figlie si incontrano nei Roma Club a Londra a fare il tifo per la Roma e questa cosa ci ha unito ancora di più. Anche se ora penso che Elisabetta (ride, ndr) tiferà per il padre» ha dichiarato Daniele De Rossi. «È un mio grande amico, le nostre figlie sono molto amiche e ho un grande rispetto per lui», aveva detto Roberto De Zerbi poco dopo il sorteggio. Gaia ed Elisabetta, anche sui social, si divertono insieme. In una foto della figlia di De Rossi è arrivato prontamente il commento ironico di Elisabetta: «Mi piaci maranza».