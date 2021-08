Dayane Mello, prima il bacio poi mano nella mano: chi è il nuovo fidanzato

Lunedì 23 Agosto 2021, 07:29

Prima il bacio, poi mano nella mano mentre viaggiano insieme in macchina sulle strade del Brasile. Ormai non c'è più alcun dubbio, Dayane Mello ha un nuovo amore che ha nome e cognome: si chiama Alexandre Cunha ed è un modello.

Dayane Mello, è nato un nuovo amore

Dopo il presunto ritorno di fiamma con Mario Balotelli al termine del Grande Fratello Vip e la relazione con l'imprenditore Andrea Turino, per Dayane Mello si respira aria nuova. La modella brasiliana naturalizzata italiana è quindi tornata nella sua terra d'origine per stare con la sua famiglia. E a quanto pare, guardando il suo profilo Instagram, non c'è solo il fratello con lei.

Mano per la mano

Al sua fianco appare sempre Alexandre Cunha, modello dal fisico statuaria, anche lui brasiliano. E dopo la foto del bacio anche le tenerezze del viaggio in macchina mano per la mano. Il vero amore sembra davvero sbocciato.