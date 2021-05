Balotelli e Raffaella Fico, ora c'è "solo" Pia: l'ex coppia che insieme non sorride più

C’è poco da ridere. E nemmeno da sorridere. Il Monza di Mario Balotelli rischia di fallire l’obiettivo promozione in Serie A e per la società di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani dopo gli investimenti conseguiti sarebbe a dir poco un fallimento.

Ma a turbare Mario c’è anche la sua vita privata, il rapporto con le sue ex compagne. Due in particolare. La prima è Raffaella Fico. Una storia d’amore durata ‘due stagioni’ che ha portato alla luce l’adorata Pia. L’altra si chiama Clelia, vive in Svizzera, e al di là della fortissima somiglianza con Fanny Neguesha, si sa poco e niente, se non che è la madre di Lion, secondogenito dell’attaccante all’epoca del Nizza.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Roberto Alessi: «Ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario... BRESCIA Brescia, l’amica di Balotelli pestata dal compagno:... SPORT Balotelli con la figlia Pia in braccio al San Paolo prima di... GOSSIP «Dayane Mello e Mario Balotelli sono tornati insieme»:... C'ERAVAMO TANTO AMATI Balotelli, Raffaella Fico si schiera con l'ex: «Tornare...

Brescia, l’amica di Balotelli pestata dal compagno: «Smettila di tradirmi con lui»

«Dayane Mello e Mario Balotelli sono tornati insieme»: galeotto fu il Gf Vip

Mario è un papà presente, dolce, affettuoso e attento. Non più con Raffaella. Tra loro i rapporti si sono interrotti bruscamente e ancora oggi vivono tra alti e molti bassi. Come dimostrano gli scatti in esclusiva del settimanale "Chi". Nelle foto si vede Pia che esce di casa di suo padre per far salire in macchina e fare ritorno con sua madre a Napoli dove vive. La cosa che stupisce è che tra i due genitori non ci sia un solo sorriso, una mezza parola, un attimo di felicità, magari di serenità familiare.

Mario, come ricorda anche il settimanale diretto da Alfonso Signorini è «innamorato follemente della bambina, fa sentire la sua presenza con lunghe video chiamate, a volte anche allargate con Lion, il fratello minore di Pia, di quattro anni». Un rapporto forte tra loro tre che non comprende più Raffaella, sempre più sexy sui social e pronta a prendere parte al Grande Fratello Vip…

Ultimo aggiornamento: 11:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA